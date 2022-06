Hakkinen: “A Monaco la Ferrari ha esitato nel momento chiave”

01-06-2022 12:50

Poteva essere un trionfo spettacolare, ma non lo è stato. Alla luce di quanto successo sabato nelle qualifiche, la Ferrari, dopo aver trovato la pole con Leclerc e Sainz, si aspettava di vivere una domenica trionfale, invece le cose non sono andate proprio per il verso giusto. Niente drammi, ma tanti rimpianti in casa della Rossa che non ha vinto il Gp di Montecarlo, pur partendo in prima fila.

Mijka Hakkinen ha voluto dire la sua sul mancato trionfo del Cavallino ammettendo come, secondo lui, la scuderia Ferrari abbia toppato la chiamata ai box al contrario della Red Bull che poi ha vinto la corsa con Sergio Perez.

“La Ferrari ha avuto un momento di esitazione nel momento chiave della gara, chiamando Charles (18° giro), per poi fermarlo di nuovo (21° giro) e lasciando fuori Carlos più a lungo del necessario. La Red Bull invece, ha scelto la strategia giusta. So benissimo che in casa Ferrari analizzeranno i motivi per cui la sua strategia è andata così male, ma penso che l’analisi tecnica sarà meno importante dei fattori umani. Che cosa fa sì che una squadra abbia la sicurezza di fare la scelta giusta e un’altra squadra di esitare e sbagliare? Cis ono tanti fattori, uno di questi dipende dalle persone e dalla fiducia che hanno l’una nell’altra quando sono sotto pressione”.