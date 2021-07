Halep, il rientro avverrà a Montreal

Simona Halep vede la luce in fondo al tunnel. Dopo essersi infortunata a Roma ed esser stata costretta a saltare Roland Garros, Wimbledon e Giochi olimpici, la rumena ex numero uno del mondo ha avuto il via libera per tornare a giocare.

Il rientro, come da lei stessa annunciato, avverrà al WTA 1000 di Montreal, manifestazione da lei vinta due volte in passato nel 2016 e nel 2018 e a cui la nativa di Costanza sarà presente quest’anno grazie a una wild card.

“Non vedo davvero l’ora di tornare a Montreal per la prima volta da quando ho vinto il mio secondo titolo lì nel 2018” ha affermato l’attuale numero 10 del ranking WTA.

“Ho lavorato duramente per prepararmi ai tornei estivi nordamericani e sono molto entusiasta di accettare questo invito. I tifosi a Montreal creano sempre una grande atmosfera”.

OMNISPORT | 30-07-2021 10:58