Halilovic riparte dal Birmingham

Alen Halilovic riparte dalla Championship. Il classe 1996 si è svincolato dal Milan e, dopo aver cercato squadra per un mese e mezzo, ha deciso di accasarsi al Birmingham, club che lotta per la salvezza nella seconda divisione inglese.

Il fantasista croato ha firmato un contratto fino a giugno 2021 e si appresta a vestire la nona maglia diversa nella sua giovane, ma già movimentata carriera. Sarà la sua prima esperienza in Inghilterra.

In carriera Halilovic ha vestito le maglie di Dinamo Zagabria, Barcellona, Sporting Gijon, Amburgo, Las Palmas, Milan, Standard Liegi ed Heerenveen, senza mai riuscire ad esprimere il suo potenziale, quello che lo aveva portato in nazionale a neanche 17 anni.

Oggi, a 24, Halilovic sceglie di ripartire dopo aver giocato una stagione in chiaroscuro in Eredivisie. Con il Milan ha giocato solo tre spezzoni di partita in Europa League. Non è mai riuscito a esordire in Serie A. A Birmingham spera di trovare migliore fortuna.

OMNISPORT | 23-11-2020 20:35