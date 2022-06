Halle: Hurkacz batte Medvedev e si laurea campione

19-06-2022 17:04

Hurbert Hurkacz si conferma implacabile in finale e batte anche il russo Daniil Medvedev, uno dei tre migliori tennisti al mondo, in finale ad Halle col punteggio di 6-1 6-4. Si tratta della quinta finale vinta da Hurkacz su cinque finali giocate in carriera (ricordiamo anche la vittoria su Jannik Sinner a Miami).

Hurkacz ora diventa, assieme al vincitore del Queen’s Matteo Berrettini, l’uomo da battere a Wimbledon vista anche l’assenza di tutti i russi e bielorussi (dunque sia Medvedev che Rublev), oltre quella di Zverev (infortunio alla caviglia) e forse quello di Rafa Nadal (che alla fine dovrebbe comunque essere in grado di giocare).