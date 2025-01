Hamilton debutta sulla Ferrari: mercoledì 22 gennaio è il Lewis Day, il programma e dove vederlo in tv

Il 40enne pilota inglese si prepara al primo approccio con l'universo della Rossa. Non ancora a bordo della nuova vettura che verrà ufficializzata soltanto il 18 febbraio.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

L’attesa è finita. Lewis Hamilton è pronto all’esordio in Ferrari dopo aver già avuto un primo assaggio di Maranello. Il giorno del debutto a bordo della rossa sarà domani quando il 40enne inglese si alternerà al compagno di scuderia Charles Leclerc. La pista è quella di Fiorano che consentirà ai due di vivere i primi chilometri della stagione, nella speranza che il team possa vivere un’annata da protagonista.

Hamilton e la Ferrari: comincia la nuova era

Lewis Hamilton e la Ferrari. C’è anche chi ancora non ci credeva, nonostante da tempo si conosca anche in via ufficiale il dettaglio di un matrimonio che in effetti pareva impossibile fino a qualche anno fa. Le immagini, però, da questo punto di vista aiutano a realizzare con 16 marzo a Melbourne inizio vero e proprio di questa avventura si spera foriera di grandi successi.

L’avventura parte da Fiorano

Domani, intanto, c’è già un crocevia importante per la stagione. Lewis Hamilton avrà infatti il primo approccio con la Ferrari: debutto previsto alle 8 del mattino a Fiorano. Il sette volte campione si alternerà in pista con Charles Leclerc e da qui proveranno a costruire un rapporto nei confronti del quale le aspettative sono elevate. La convivenza non è delle più semplici ma si parla pur sempre di due straordinari piloti.

La nuova vettura sarà presentata a febbraio

Lewis Hamilton comincerà dunque a girare dalle prime ore del mattino per poi lasciare spazio al collega. I due si alterneranno alla guida della SF-23 e della F1-75, ovvero le monoposto con almeno due anni di età ammesse dal regolamento dei T.P.C (test of previous cars). Nessuno spoiler: non si tratta della nuova vettura che conosceremo solamente il 18 febbraio nel corso dell’evento londinese.

Dove seguire il grande evento

All’esordio di Lewis Hamilton in Ferrari viene dato giustamente grande risalto. Anche televisivo, con Sky Sport 24 che dedicherà uno spazio dettagliato all’evento, con collegamenti durante tutto il corso della mattinata. Il racconto della giornata sarà arricchito anche da una live streaming disponibile sul canale YouTube di Sky Sport F1, a partire dalle 11, e sarà visibile anche sul profilo TikTok di NOW e sul sito SkySport.it.