F1: "Ferrari favorirà Hamilton, Leclerc irritato" la rivelazione choc. Lewis e Charles se la spassano sulla neve

Hamilton e Leclerc se la spassano sulla neve tra sci e snowboard ma a scaldare l'atmosfera ci pensano le rivelazioni di una preferenza della Ferrari già espressa per Lewis a scapito di Charles

Manca un mese alla presentazione della Ferrari, ancora meno, pochi giorni all’atteso debutto di Hamilton sulla pista di Fiorano. Tra le tante domande che gli addetti ai lavori si pongono in questo momento, a bocce ferme in F1, è come Vasseur gestirà il dream team che ha messo su con Lewis, 7 volte campione del mondo, in coppia con Leclerc. Da questo punto di vista c’è un preoccupante scenario sui rapporti di forza all’interno del box che vedrebbe la scuderia di Maranello già proiettata verso il campionissimo inglese. Intanto i due si stanno godendo gli ultimi giorni di vacanza e lo stanno facendo entrambi sulla neve, anche se in luoghi separati.

Ferrari: due galli in un pollaio, Vasseur riuscirà a gestire Hamilton e Leclerc

“La domanda sorge spontanea” direbbe il mitico Antonio Lubrano. Il passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari crea tra le varie pieghe della stagione che verrà in F1 il problema della gestione dei piloti. L’arrivo dell’inglese, metterà a disagio il team, Leclerc e la gestione di Vasseur?

Christian Horner tempo fa ha gettato il seme della discordia dicendo che il collega francese avrà difficoltà nella gestione dei piloti. Hamilton arriva in Ferrari con numeri impressionanti alle spalle, 7 titoli mondiali, 105 Gran Premi vinti. Una superiorità schiacciante nei confronti di un Leclerc che ha solo otto vittorie al suo attivo e nessun titolo.

Ma si sa che a decidere è sempre la pista. E quest’anno Hamilton ha avuto qualche difficoltà sulla velocità pura con George Russell in Mercedes che alla fine del campionato ha vinto più di lui (peraltro aveva vinto pure in Belgio prima della squalifica che ha premiato proprio l’inglese) e lo ha regolarmente battuto in qualifica. Come dice Toto Wolff “queste monoposto mal si adattano alla guida di Hamilton”.

Con la Ferrari che dovrebbe essere coinvolta nella lotta per il titolo di quest’anno, dopo che lo scorso anno la Scuderia ha ottenuto cinque vittorie e un secondo posto nella classifica costruttori, entrambi i piloti saranno determinati a interrompere il digiuno di titoli piloti che dura da 18 anni. Ma come Vasseur intenderà gestire dal muretto il rapporto interno tra Leclerc ed Hamilton?

Gary Anderson: “Ferrari sosterrà Hamilton a scapito di Leclerc”

L’ex direttore tecnico della F1 Gary Anderson, un vero guru del paddock, oggi opinionista, ritiene che l’arrivo di Hamilton creerà un rapporto di squadra molto diverso da quello che Leclerc ha avuto con Carlos Sainz nelle ultime quattro stagioni. Ma la cosa ancora più preoccupante per il pilota monegasco è Anderson che prevede che la Ferrari sosterrà Hamilton nella prima parte del campionato.

“Per Charles Leclerc, non ci sarà la stessa atmosfera di squadra familiare che Sainz ha portato alla Ferrari. Sì, hanno avuto le loro battaglie, ma le hanno risolte per la maggior parte in modo amichevole – ha detto Anderson a The Race – Con Hamilton, sette volte campione, che si unisce, potrebbe essere completamente diverso. La Ferrari ha già sostenuto Lewis pagandolo molto di più di Leclerc e penso che farà lo stesso, sostenendo Hamilton, almeno per la prima parte della stagione, il che potrebbe irritare Leclerc“.

Settimana bianca per Leclerc ed Hamilton

Intanto, in attesa di “scornarsi”, cosa che non è detto che accasa, in pista e ai box, Hamilton e Leclerc sembrano avere tante passioni in comune. Entrambi amano la musica anche se stili diversi; entrambi amano gli animali e hanno un cane, rispettivamente Roscoe e Leo; ed entrambi amano la neve. Infatti in queste ultime ore si sono resi protagonisti di evoluzioni sulla neve tra sci e snowboard.

In attesa settimana prossima di sedersi per la prima volta in abitacolo su una Ferrari da F1, Hamilton ha postato un video su Instagram in cui salta da un elicottero per fare snowboard, in compagnia dell’olimpionico Shaun White, statunitense che ha vinto 3 ori nell’halfpipe a Torino 2006, Vancouver 2010 e PyeongChang 2018. Per l’occasione, l’heliskiing, appunto saltare sulla neve da un elicottero con lo snowboard, il 7 volte campione del mondo di F1 indossava guarda caso una tuta rossa.

Non ha voluto essere da meno Leclerc. Anche Charles se l’è spassata sulle neve nelle ultime ore come testimoniato dagli scatti postati dallo stesso account ufficiale della Ferrari che mostrano un Charles impegnato tra sci alpino, di fondo e allenamenti in palestra.