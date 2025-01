F1, Ferrari: Roscoe e Leo rubano la scena ad Hamilton e Leclerc, il selfie di Sainz, i primi giri di Antonelli

La Formula 1 è sempre più social e allora la Ferrari dedica un post all'arrivo di Roscoe il cane di Hamilton a far coppia con Leo amico a 4 zampe di Leclerc. Sainz intanto è già in sede Williams mentre Antonelli gira con una vecchia Mercedes

La Formula 1 corre veloce. In pista e sui social. Quasi impossibile starle dietro, in tutti i sensi. Il mondo virtuale è sempre un tempo avanti rispetto all’analogico. Ed è così che l’attesa per la nuova stagione si vive soprattutto sul web. Sono gli stessi account ufficiali a stare sempre al passo tra un insider e l’altro.

Ed è così che la Ferrari si inventa quotidianamente qualcosa per far crescere l’hype in vista dell’arrivo di Hamilton a far coppia con Leclerc. Come ad esempio far diventare i loro cani Roscoe e Leo protagonisti di un post. Ma c’è anche Sainz che si “selfa” davanti alla sede della Williams mentre per la rete girano… i primi giri di Andrea Kimi Antonelli con la Mercedes.

La Ferrari pronta a coccolare Roscoe e Leo

Aggiungi un posto a tavola che c’è un… cane in più. Questo il claim a cui la Ferrari deve aver fatto riferimento in uno dei suoi ultimi post social. L’attesa dell’arrivo di Lewis Hamilton a Maranello previsto per la prossima settimana per i primi test con la Ferrari cresce con il passare dei giorni e delle ore. Una febbre che ricorda i tempi di Michael Schumacher, sicuramente maggiore a quella dell’approdo in rosso di altri campioni del mondo del calibro di Alonso e Vettel.

Quella che si andrà a formare con Leclerc sarà una coppia da sogno. Ma anche una lineup cinofila. Già perchè sia Charles che Lewis hanno un cane. Hamilton ha Roscoe, razza bulldog; il pilota monegasco da un anno circa ha Leo, bassotto. La Ferrari nel suo post social in vista dei test a Fiorano accosta una ciotola leggermente più grande, vista la taglia di Roscoe, vicino a quella già presente di Leo e scrive: “La famiglia Ferrari cresce”. Insomma si pensa anche ai più minimi dettagli…

Chi è Roscoe, chi è Leo: i cani di Hamilton e Leclerc

Roscoe è il cane di Lewis Hamilton, razza bulldog che va per i 12 anni. E’ una star del paddock ma anche dei social, il suo profilo Instagram “roscoelovescoco” vanta oltre un milione di follower. Coco era la cagnolina gemella di Roscoe, venuta a mancare nel 2020 a causa di una crisi cardiaca. Il cane di Hamilton come lui segue una dieta vegana.

Leo è il cane di Charles Leclerc, razza bassotto, un arrivo molto più recente, con il post di benvenuto in famiglia datato 15 aprile 2024. Da allora anche il pilota della Ferrari lo ha portato in giro per il mondo, al punto che in occasione del Gran Premio di Miami anche Leo era dotato di pass vip per poter gironzolare per il paddock.

In occasione del Gp di Silverstone i due cani hanno fatto per la prima volta conoscenza nel retro del paddock, le immagini molto divertente sono state postate da entrambi i piloti.

Sainz, primo selfie davanti la sede Williams

Carlos Sainz, al suo primo giorno di scuola. Con un’immagine sulla porta della storica fabbrica di Grove, lo spagnolo ha dato il via alla sua avventura in Williams. Anche se l’ex pilota della Ferrari aveva già preso confidenza col team e con la monoposto un mese fa in occasione dei test Pirelli 2025 sulla pista di Abu Dhabi a due giorni dalla fine del Mondiale 2024.

Come confermato, nel 2025 sarà Jedo Gaetan il nuovo ingegnere di pista di Sainz, tecnico che aveva già lavorato su Franco Colapinto al suo debutto in F1 lo scorso anno. Carlos sta ora seguendo dal vivo l’assemblaggio della sua nuova vettura, la FW47, che sarà presentata il 14 febbraio. Oltre a incontrare le sue nuove persone di fiducia e il resto dello staff della squadra, Sainz potrà iniziare a testare la sua nuova auto al simulatore. Sarà solo durante i test (26-28 febbraio in Bahrain) che conoscerà davvero le possibilità della sua nuova vettura.

Mercedes, video: Antonelli gira a Jerez, il messaggio in italiano

E c’è chi invece ha fretta di riprendere confidenza col volante. Come Andrea Kimi Antonelli. Il giovane talento italiano è impegnato a Jerez in una due giorni di test al volante di una Mercedes W11, quella che con Hamilton ha dominato il Mondiale di F1 del 2020. Una scelta non a caso visto che da quest’anno la FIA concede ad ogni pilota 1.000 km di test TPC (Test Previous Car), suddivisibili in un massimo di quattro giornate differenti, da disputarsi con una vettura di almeno due anni precedente a quella della stagione in corso. Qualcuno è riuscito a filmare i giri di Antonelli e metterli in rete.

La scelta di una monoposto del 2020 che non rientra nelle TPC fa sì che Antonelli possa prendere confidenza con una F1, con il team e con il suo ingegnere di pista Peter Bonnington e con i metodi di lavoro in pista avendo ancora poi altri km da fare con F1 più recenti in attesa dello shakedown e dei test con la nuova monoposto. Intanto sempre attraverso i social Mercedes, Kimi ha voluto dare un messaggio in italiano ai suoi tifosi connazionali.