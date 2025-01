F1, Hamilton: sale la febbre Ferrari, fissato l'esordio. Ecco le date dei test a Fiorano, l'indizio social

Conto alla rovescia per l'esordio di Lewis Hamilton sulla Ferrari. La scuderia di Maranello ha programmato tre giorni di test sulla pista di Fiorano per il pilota inglese che prenderà prima confidenza col simulatore

Mancano sempre meno giorni. L’esordio di Lewis Hamilton con la Ferrari si avvicina. I più ottimisti che si aspettavano il 7 volte campione del mondo a Maranello e in pista con la rossa già questa settimana dovranno aspettare. Nessuna fretta, nessun anticipo. Il Cavallino Rampante e il suo cavaliere rispetteranno i programmi abbozzati prima di Natale quando l’inglese ha fatto una visita lampo dalle parti di Modena. Dove tornerà a partire dal 20 gennaio per una tre giorni di full immersion nella realtà ferrarista e soprattutto per sedersi dentro una monoposto colorata di rosso.

Ferrari: è tutto pronto per l’esordio di Hamilton

Save the date. Secondo le indiscrezioni lanciate dal sito Autoracer.it se non prima, a partire dal 20 gennaio Lewis Hamilton sarà a Maranello per prendere confidenza col simulatore della Ferrari. Sarà quello il primo di una lunga serie di giornate colorate di rosso per il nuovo pilota ferrarista. Un programma che l’inglese aveva abbozzato con Vasseur e i vertici Ferrari già sul finire dello scorso anno durante la sua visita lampo a Maranello.

La Ferrari ha già programmato sulla pista di Fiorano tre giorni di test il 21, 22 e 23 gennaio. Verosimilmente dovrebbe essere il 22 il giorno in cui Hamilton salirà su una monoposto Ferrari. Da confermare ancora l’indiscrezione di qualche settimana fa di un altro test a fine gennaio sul circuito di Barcellona, con la speranza di trovare temperature più miti.

Su quale Ferrari salirà Hamilton per fare i test

Non si sa ancora qualche monoposto Hamilton porterà in pista. Il sette volte campione del mondo dovrebbe effettuare i suoi primi giri al volante di una Ferrari con la F1-75, che ha disputato il campionato 2022. Sui TPC (Testing of Previous Cars) con le monoposto di almeno due anni precedenti a quello in corso la FIA ha fatto un ulteriore giro di vite proprio da questa stagione limitando a 1000 i km a disposizione di ciascun pilota da completare in massimo 4 giornate di test.

Altra regola cambiata riguarda il riferimento cronologico che sarà l’anno solare. Questo significa che, per la Ferrari, anche la SF-23 diventa una vettura utilizzabile per i test TPC, poiché diventano utilizzabili tutte le vetture che hanno corso dall’anno solare 2023 addietro.

Ferrari: gli indizi social dell’arrivo di Hamilton

Intanto cresce la febbre per l’esordio di Hamilton così come per la nuova stagione specie sull’onda non solo dell’arrivo del campionissimo inglese ma anche del buon finale di 2024 di Leclerc e Sainz. La Ferrari ha scelto finora di non mostrare mai immagini di Hamilton, ma nemmeno di Leclerc. Solo indizi.

A quelli di inizio anno si sono aggiunti col tempo la torta rossa di buon compleanno per i 40 anni di Hamilton di qualche giorno fa, e poi ieri con un tweet l’account Ferrari ha ricordato quanti giorni mancassero ai primi test della F1 in Bahrain, 44 come il numero di Lewis. Oggi invece ecco un altro post con un breve video dove si vedono i nuovi pass per il reparto corse di Maranello, con ovviamente due nominativi, Hamilton e Leclerc.