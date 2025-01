F1, buon 2025 Ferrari: il post su Hamilton scatena i tifosi, con Leclerc è l'anno giusto per puntare al Mondiale

La Ferrari si risveglia nel 2025 con Lewis Hamilton ufficialmente pilota della rossa in coppia con Charles Leclerc. Il 2025 sarà l'anno di Maranello, ecco il perchè

Meno tre, due, uno… 2025! Il nuovo anno è arrivato anche in F1. Via il vecchio 2024 che pure ci ha regalato una stagione comunque incerta e con tante vittorie diverse al netto del 4° titolo consecutivo di Max Verstappen. Per la Ferrari potrebbe essere l’anno della verità. Lo si capisce anche dal web che alla mezzanotte ha mandato in trend l’hashtag di Lewis Hamilton ufficialmente dal 1° gennaio pilota della scuderia del Cavallino Rampante.

Con lui ci sarà Charles Leclerc atteso all’ennesimo anno della maturazione definitiva. Una coppia da sogno, un dream team che però deve dimostrare sull’asfalto che Vasseur ha fatto la scelta giusta. Così come gli uomini di Maranello nel dare ai due piloti una monoposto vincente. Perchè il 2025 può e deve essere l’anno della Ferrari.

Hamilton è ufficialmente un pilota Ferrari: il post scatena il delirio

Fa un certo effetto visto che si sa da 11 mesi. Ma allo scoccare della mezzanotte Lewis Hamilton è diventato a tutti gli effetti un pilota della Ferrari. Al di là dei vari fotomontaggi che di fatto girano da un anno con l’inglese in tuta rossa frutto oramai dei moderni software, a battere tutti sul tempo ci hanno pensato gli account ufficiali della F1 che poco dopo mezzanotte hanno celebrato l’ufficialità di sir Lewis in Ferrari con tanto di post tinto di rosso.

Un post che ha scatenato il delirio sul web tanto che l’hashtag #hamilton è andato subito in trend al pari delle varie parole più ricercate del momento, #capodanno, #2025 ed anche #ricchiepoveri per la gaffe in diretta su Rai 1. Ma questa è un’altra storia… Quella di Hamilton con la Ferrari è solo agli inizi e i tifosi del cavallino rampante non vedono l’ora di vedere all’opera l’inglese 7 volte campione del mondo sulla monoposto di Maranello.

00:00 1 gennaio 2025. Lewis Hamilton è un pilota della Scuderia Ferrari

Quando sarà presentata la nuova Ferrari 2025: non solo Londra

E c’è finalmente una data di presentazione per la nuova Ferrari che nel 2025 proverà a riportare a Maranello il titolo mondiale che manca dal 2007 quello piloti, dal 2008 quello costruttori. Sempre Frederic Vasseur ha reso noto il giorno in cui verranno tolti i veli alla 677 (per ora c’è solo il numero progressivo di telaio), monoposto che accompagnerà Charles Leclerc e Lewis Hamilton il prossimo anno: a Maranello in data 19 Febbraio.

Lewis Hamilton, primo giro sulla Ferrari il 21 gennaio?

Se c’è già una data di presentazione per la nuova Ferrari, il 19 febbraio, rivelata in anteprima dal team principal Frederic Vasseur in occasione dell’incontro natalizio con i media, è ancora un mistero quando Lewis Hamilton salirà a bordo della sua prima rossa da F1.

Il 7 volte campione del mondo ha saltato i test Pirelli 2025 di Abu Dhabi per tutta una serie di eventi legati ancora al contratto con Mercedes. Dovrebbe essere la data del 21 gennaio da cerchiare in rosso (e non potrebbe essere altrimenti) sul calendario 2025. In quel giorno la Ferrari avrebbe programmato il primo test di Hamilton con la monoposto di Maranello che per regolamento dovrà essere quella di due anni fa, la F1-75, sulla pista di Fiorano. Ma ci sarebbero anche un piano B e un piano C. La scuderia sarebbe pronta a spostarsi nel giro di poche ore in direzione Mugello o Imola se le condizioni meteo fossero proibitive.

Ferrari: Hamilton per cambiare la storia, rinverdire il 2007

L’alba di un nuovo giorno. La Ferrari si risveglia nel 2025. Le novità non mancheranno. La più importante sarà ovviamente quella di Lewis Hamilton. Ma non solo. Sono ormai 17 lunghi anni quelli trascorsi dalla Ferrari senza conquistare un titolo Mondiale piloti. Un record decisamente negativo, che il team di Maranello non è ancora riuscito a spezzare.

L’ultimo trionfo risale al 2007, quando Kimi Raikkonen riuscì a salire sul tetto del mondo in una stagione rimasta nel cuore di migliaia di tifosi e appassionati di corsa beffando la Mercedes di Alonso e proprio Hamilton compagni e acerrimi nemici. Iceman seppe approfittare della rivalità tra Fernando e Lewis per vincere quello che ad oggi è l’ultimo titolo piloti della storia della rossa.

Hamilton per battere Schumacher dove Alonso e Vettel hanno fallito

A Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo, sarà affidato il ruolo di trascinatore. In pista e a Maranello. La ciliegina che mancava alla torta. Riuscire laddove altri prima di lui hanno fallito. Anche con le stellette di pluricampioni del mondo. Perchè prima di quel successo isolato di Raikkonen c’era stato il quinquennio d’oro di Michael Schumacher. Da allora, però, il Cavallino Rampante ha visto sfumare più volte il ritorno al successo iridato. Ci hanno provato in tanti, ci sono andati vicino Felipe Massa, Fernando Alonso e Sebastian Vettel.

Massa è stato campione del mondo 2008 per pochi secondi prima che Hamilton riuscisse a passare Timo Glock nelle ultime curve di un incredibile Gran Premio del Brasile finito sotto la pioggia e con le lacrime di tutto il popolo ferrarista e brasiliano. Alonso ci è andato vicinissimo due volte: nel 2010, fu l’errore del muretto Ferrari a regalare a Vettel il primo titolo suo e della Red Bull (episodio riscattato da Andrea Stella campione costruttori con la McLaren, allora ingegnere di pista dello spagnolo), nel 2012 la rimonta sempre di Nando sul tedesco rimase un’incompiuta in Brasile. Ed invece fu lo stesso Vettel a provare a rompere la maledizione ma un altro dominio, quello Mercedes e di Hamilton in particolare resi vani tutti gli sforzi di Maranello e del tedesco.

Credici Ferrari, perchè il 2025 è l’anno buono per vincere come Red Bull nel 2021

Tutti, Ferrari compresa, a pensare al 2026 quando entreranno in vigore i nuovi regolamenti. Eppure è il 2025 l’anno che può essere quello della rinascita Ferrari. Che in parte è già avvenuta. Grazie alla rivoluzione di Fred Vasseur. Che in due anni ha stravolto Maranello riportando la rossa al successo e stabilmente al successo. Cinque vittorie tra Leclerc e Sainz quest’anno e la lotta per il Mondiale Costruttori con la McLaren.

Le basi della Ferrari sono ottime. L’inserimento di Loic Serra sarà fondamentale, sia in chiave 2o26 ma anche sul progetto che sta per andare in fabbrica per il prossimo anno. Se la rossa dovesse fare un ulteriore step in avanti con questa tipologia di monoposto, come dimostrato nella seconda parte della stagione allora sì che la vittoria del Mondiale, piloti e costruttori potrebbe davvero essere alla portata.

Del resto la storia insegna che dopo il lungo dominio della Mercedes nell’era dell’ibrido con Hamilton, e un anno con Rosberg, la Red Bull con Verstappen riuscì a mettere fine all’egemonia di Lewis nel 2021, l’ultima anno prima del cambio di regolamento e di monoposto sfruttando una crescita esponenziale negli anno precedenti. Ecco perchè sull’inezia presa quest’anno la Ferrari può e deve puntare al titolo il prossimo anno. Nel 2026 si vedrà ma l’occasione grossa è ora, adesso.

Un cambiamento radicale per la rossa 2025

Vasseur ha confermato, tra le righe, di essere convinto di apportare molti cambiamenti alla monoposto che affronterà il Mondiale 2025: “Siamo al quarto anno di questo regolamento e conosciamo molto bene il nostro progetto precedente. Ecco perché la vettura del 2025 sarà completamente nuova“.

Ferrari ripone molta fiducia nell’erede della SF-24, su cui ha investito numerose risorse tecniche con un progetto che prevede cambiamenti in tutte le macro-aree della vettura, coinvolgendo telaio, motore, superfici aerodinamiche, meccanica e posizione di guida del pilota. Come analizzato dall’esperto tecnico della pagina “Hammer Time” Marco Francesco Renna, tra le principali innovazioni, Ferrari adotterà un telaio, ora in fase di piena produzione che prevede un abitacolo arretrato per ottimizzare la distribuzione dei pesi e migliorare la gestione aerodinamica complessiva. una sospensione anteriore pull-rod, soluzione già utilizzata con successo da Red Bull e McLaren, al fine di soddisfare le nuove esigenze aerodinamiche e comportando una riprogettazione significativa della parte anteriore della vettura.