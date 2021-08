Hamilton: "Tra me e Verstappen la lotta sarà ancora più dura"

Il britannico della Mercedes ha parlato nella conferenza stampa di vigilia del Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps, focalizzandosi sulla lotta con l’olandese della Red Bull Max Verstappen, che ha caratterizzato la prima parte del Mondiale di Formula 1 di quest’anno.

“Non mi sento più preoccupato di quanto non fossi all’inizio dell’anno – ha detto Hamilton -. Sapevamo quanto la Red Bull sarebbe stata buona all’inizio; abbiamo ovviamente visto la loro velocità e competitività in passato. Naturalmente, nel corso della stagione, loro sono diventati sempre più forti ed è stato più difficile per noi man mano che andavamo avanti, abbiamo avuto un momento un po’ difficile ma siamo tornati a fare come abbiamo sempre fatto in passato. Ma la lotta sarà serrata, questa seconda metà della stagione sarà dura. Il primo tempo è stato sicuramente uno dei più duri e mi aspetto che sarà più o meno lo stesso nel secondo, se non più difficile”.

Alla domanda su qual è la differenza tra lottare contro un compagno di squadra, come Nico Rosberg che gli strappò il titolo nel 2016, e Verstappen, Hamilton ha risposto così: “È esattamente lo stesso, se devo essere sincero, che tu stia combattendo contro il tuo compagno di squadra o uno di un’altra squadra. Ma quando la lotta è interna è un percorso diverso perché lo fai con un gruppo più piccolo di persone all’interno della tua squadra, rispetto a un’intera squadra che combatte contro un’altra squadra. È una dinamica molto più piacevole”.

OMNISPORT | 26-08-2021 15:09