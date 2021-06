Harden in cattedra, i Nets volano in semifinale

Si compone il primo accoppiamento delle semifinali di Conference. Ad affrontare Milwaukee, che aveva travolto agevolmente Miami per 4-0, saranno i Brooklyn Nets, capaci dal proprio canto di rispettare il pronostico eliminando i Boston Celtics per 4-1.

Gara 5 al Barclays Center finisce 123-109. Match quasi sempre in pugno per i Nets, trascinati da una super prestazione collettiva dei Big Three. Kevin Durant ha chiuso con 24 punti, 4 rimbalzi e 3 assist, Kyrie Irving si è fermato a quota 25, ma la copertina di giornata va a un immenso James Harden, che riscatta in una notte i tanti infortuni avuti durante la regular season con numeri da sogno: tripla doppia da 34 punti, 10 rimbalzi e 10 assst, 10/17 al tiro, 4 triple a segno e 10/11 ai liberi. Era dai tempi di Jason Kidd che un giocatore dei Nets non realizzava una tripla doppia ai playoff.

I Celtics hanno provato ad opporre resistenza, risalendo fino al -8 a otto minuti dalla fine, prima di un nuovo e decisivo parziale dei Nets.

Troppi infortuni per la squadra di Brad Stevens, senza Kemba Walker, Robert Williams e Jaylen Brown e con un Jayson Tatum ancora a mezzo servizio (32 punti), per pensare di poter tenere testa a una delle favorite per l’Anello.

OMNISPORT | 02-06-2021 07:23