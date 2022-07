Harden polemico con la critica: le parole del Barba

18-07-2022 21:04

James Harden ha parlato, e le sue parole non hanno tardato a fare rumore sul web. Intervistato da Chris Haynes, insider NBA di Yahoo Sports, Il Barba ha parlato innanzitutto della sua decisione di decurtarsi lo stipendio (per quanto rimanga lauto).

“”Ho parlato a lungo con Daryl Morey – l’uomo a capo del front office di Philadelphia – e mi ha spiegato quant’era il valore di mercato di alcuni giocatori che avrebbe voluto aggiungere a roster. Gli ho detto di firmare chi voleva e di darmi i soldi che gli restavano. Sono disposto a guadagnare meno, se questo ci mette nelle migliori condizioni per vincere. Questo dovrebbe rendere bene l’idea di quanto voglia vincere, quanto voglia competere per l’anello la prossima stagione. Vincerlo a questo punto della mia carriera è l’unica cosa che conta”.

Harden ha poi parlato del rapporto, sempre più approfondito, con l’altro maschio Alpha dei Philadelphia 76ers: Joel Embiid. Non prima, però, di esprimere la sua opinione sui tanti detrattori: “Non mi interessa cosa dice la gente: pur non stando benissimo ho viaggiato quasi in tripla doppia di media, cifre che per ogni altro giocatore varrebbero una richiesta contrattuale al massimo possibile. Certo, la gente era abituata a vedermi fare 40, o 30 punti di media, e quindi ha considerato la scorsa stagione un’annata in calo, anche se sono arrivato in corsa a Philadelphia e ho dovuto imparare tutto nel giro di soli due mesi… Ora però mi sento molto meglio, sia fisicamente che mentalmente e con Joel parlo spesso per capire come far funzionare al massimo la nostra intesa. Quando hai due tra i migliori giocatori nei rispettivi ruoli in una stessa squadra, è un gran bel punto di partenza per arrivare in alto. Credo che insieme ce la possiamo davvero fare”.