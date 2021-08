Jens Petter Hauge sta per lasciare il Milan. L’attaccante norvegese, arrivato nel club rossonero nella scorsa estate, si trasferirà all’Eintracht Francoforte: secondo le indiscrezioni i due club hanno trovato l’intesa su una somma vicina ai 12 milioni di euro.

Un’importante plusvalenza per il Diavolo, che lo prelevò dal Bodo/Glimt per circa 5 milioni. Hauge si trasferirà in Bundesliga con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

OMNISPORT | 05-08-2021 10:34