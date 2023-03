Havertz e lo spauracchio del rigore: "Sul secondo tiro ero nervoso"

Il tedesco del Chelsea: "Mi sono tranquillizzato capendo dove sarebbe andato Meyer, puntiamo tutto sulla Champions".

07-03-2023 23:46

Ha indossato ancora una volta i panni di uomo di Coppa Kai Havertz, che ha realizzato (al secondo tentativo) il rigore del 2-0: “Ero nervoso, ma è andata bene. Non è semplice tirare due rigori in una partita, ho temporeggiato e mi sono accorto che il portiere si sarebbe tuffato dalla stessa parte, perciò mi sono tranquillizzato. Nelle ultime settimane abbiamo fatto fatica, il Chelsea è in corsa solo in questa competizione e farà di tutto per alzare il trofeo” le sue parole ai microfoni della UEFA.