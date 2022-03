Hellas Verona, Caprari: "L'obiettivo è fare più punti possibili"

09-03-2022 16:14

Con 10 gol e 7 assist in 25 partite giocate di Serie A, l’attaccante dell’Hellas Verona Gianluca Caprari sta vivendo fin qui la sua miglior stagione in carriera. Le sue prestazioni stanno aiutando i veneti a mantenere un livello altissimo nonostante la partenza di Juric in estate, autore del miracolo gialloblù delle ultime stagioni.

Questo fine settimana al Bentegodi arriva il Napoli, che nutre ambizioni Scudetto ma sarà sicuramente consapevole della forza degli avversari. Ai microfoni di DAZN, Caprari ha parlato del momento del Verona:

“Non dobbiamo accontentarci, l’obiettivo è fare più punti possibile. Siamo forti, questa è sempre stata una buona squadra, ha dimostrato di essere in ogni momento. Abbiamo avuto una grande coesione”.

Una brevissima parentesi anche sul sogno Nazionale, che Caprari sembra coltivare ancora: “Vediamo, io ci spero, sarebbe la ciliegina sulla torta”.

Infine, un commento personale:

“‘Gli avversari contro cui vorrei giocare? Messi. Il Cholito Simone è il più acculturato tra i compagni di squadra nello spogliatoio dell’Hellas. In cucina il piatto che mi riesce meglio è la pasta in bianco (ride, ndr)”.

OMNISPORT