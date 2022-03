13-03-2022 15:40

L’Hellas Verona condanna, seppure in maniera indiretta, lo striscione esposto dalla Curva Sud contro Napoli. In un tweet collegato all’iniziativa di beneficenza lanciata oggi si legge infatti: “Hellas Verona Fc si fa portavoce, oggi come sempre, di un messaggio di pace, condannando qualsiasi atto, gesto ed esternazione che possano generare – in qualsiasi forma e misura – incitamento all’odio, alla violenza e alla discriminazione”.

