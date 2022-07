Hellas Verona-Marsiglia: scambio in dirittura d'arrivo

25-07-2022 17:22

La trattativa tra Hellas Verona ed Olympique Marsiglia per portare Kevin Strootman sotto l’Arena e Darko Lazovic percorrere il tragitto opposto, sta procedendo in queste ore. Nonostante frenate prima ed accelerate poi, i colloqui stanno andando avanti fittamente ed il desiderio di tutti i calciatori e società chiamate in causa è trovare il prima possibile un accordo per arrivare all’ufficialità. Il serbo è una richiesta di Tudor, mentre Strootman porterebbe esperienza e qualità alle mediana di Cioffi.

