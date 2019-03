Higuain, più vicino ritorno alla Juve ma ecco quanto vale ora

Forza Sarri, forza Higuain. Sta diventando la Juventus la prima tifosa del Chelsea. Non per particolari simpatie nei confronti dei Blues ma perchè un eventuale fallimento e l’esclusione dalla zona-Champions avrebbero conseguenze pesanti anche per il mondo bianconero. In ballo c’è la posizione di Higuain, con i londinesi che a gennaio hanno rilevato dal Milan il prestito del Pipita. I rossoneri si sono tolti uno stipendio grosso e un bel peso dallo stomaco (visto che hanno trovato in Piatek un erede più che degno, a costi assai inferiori) mentre il cerino è rimasto in mano a Chelsea e Juventus. Il sempre più probabile addio di Sarri, primo sponsor dell’argentino, e il blocco-mercato imposto dalla Fifa rendono sempre più credibile lo scenario di un rientro alla base di Higuain.

LE OPZIONI – I Blues possono sì rinnovare il prestito fino a giugno 2020 pagando 18 milioni o riscattarne il cartellino sborsandone 36, ma entrambe le ipotesi sono poco quotate. In Premier Higuain sta deludendo: il suo gioco mal si adatta al calcio inglese e le condizioni fisiche non ottimali stanno facendo il resto. Tutto lascia pensare che il futuro del Pipita sia un ritorno alla base, a Torino. Impensabile che la Juve decida però di re-inserirlo in rosa. Ragioni tattiche e logistiche escludono un Higuain-bis visti anche i pessimi rapporti che esistono ora tra le parti. Il Pipita pertanto verrà rimesso sul mercato ma il prezzo del suo cartellino è crollato.

IL PREZZO – La Juve lo pagò 90 milioni dal Napoli, il Milan lo prese pagandolo 18 milioni per il prestito annuale più diritto di riscatto fissato a 36 (i rossoneri tra prestito e ingaggio- 4,7 milioni netti per metà stipendio, fino a gennaio – lo hanno pagato in tutto 13,7 milioni di euro, praticamente 600mila euro a partita giocata e 1,7 milioni a gol segnato, 81mila euro al giorno per i 168 i giorni trascorsi a Milanello,, 2,28 milioni di euro al mese. ) ma oggi chi volesse prenderlo a giugno potrebbe pagarlo meno della metà di quanto spesero i bianconeri nel 2016.

SPORTEVAI | 19-03-2019 11:56