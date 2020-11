Hockey ghiaccio: anche il Losanna in quarantena

Anche il Losanna, squadra di hockey su ghiaccio svizzera, dovrà rimanere in quarantena fino al prossimo 23 novembre. Un giocatore e un membro della dirigenza sono infatti risultati positivi al tampone stando a quanto riportato da 20 minutes.

Numerosi i rinvii ai quali i romandi (che in via precauzionale hanno già saltato il match con il Rapperswil) andranno incontro: salteranno gli incontri in programma venerdì a Langnau, martedì prossimo in casa contro il Berna e sabato 21 novembre a Davos.

OMNISPORT | 11-11-2020 19:18