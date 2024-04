Internazionali di Roma, inaugurato il campo di Piazza del Popolo. Musetti e Sonego prendono la rincorsa a Cagliari

A Roma è stato inaugurato il campo a Piazza del Popolo che ospiterà le prequalificazioni e forse anche un’esibizione di Sinner o Berrettini. A Cagliari va in scena un super Challenger

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Gli Internazionali di Roma si avvicinano con gli organizzatori che forse in questo momento hanno il fiato sospeso per le condizioni fisiche di Jannik Sinner impegnato nel torneo di Madrid. Ma i primi passi verso il grande evento sono cominciati e proprio stamattina è arrivata l’inaugurazione di una delle “attrazioni” più attesa con l’inaugurazione del campo in Piazza del Popolo.

Piazza del Popolo accoglie il tennis

Gli Internazionali sbarcano al centro di Roma. E’ stato inaugurato questa mattina il campo in terra ossa al centro della città dove fino al 4 maggio si svolgerà una parte del torneo di prequalificazione con due gare al giorno sia maschili che femminili. L’ingresso è gratuito per tutti e dà la possibilità ai cittadini romani di toccare con mano l’emozione del tennis. Sul campo scenderanno in campo anche bambine e bambini per un’iniziativa che andrà avanti fino al prossimo 19 maggio. Ma soprattutto c’è grande attesa per il match di esibizione che dovrebbe vedere protagonisti uno tra Jannik Sinner e Matteo Berrettini.

Internazionali di Roma, il messaggio di Binaghi

Presente all’inaugurazione del campo in Piazza del Popolo, anche il presidente della Federtennis Angelo Binaghi: “Portare un pezzo di Internazionali nel cuore della città e il tenni a portata di tutti i romani, è un’impresa che abbiamo tentato per anni, pur consapevoli delle difficoltà che avrebbe comportato solo immaginare di allestire un campo in terra ossa in un luogo come questo. Siamo orgogliosi di mettere a disposizione della cittadinanza un campo regolamentare dove porteremo alcuni grandi nomi impegnati al Foro e dove si svolgeranno match delle prequalificazioni e di un torneo internazionale Under 16”.

Challenger Cagliari, Musetti e Sonego a caccia di punti

Ma gli Internazionali di Roma che cominceranno con le qualificazioni in programma dal 6 maggio non sono l’unico grande evento italiano. In vista proprio del torneo che andrà in scena al Foro Italico, a Cagliari va in scena quello che è già stato ribattezzato come un super Challenger visto che ai nastri di partenza ci sono grandi nomi del tennis internazionale. La prima testa di serie del torneo è lo statunitense Tiafoe mentre dalla parte opposta del tabellone c’è Lorenzo Musetti. Il tennista di Carrara è reduce da una serie di risultati piuttosto negativi e spera di riuscire a ottenere punti per muovere la classifica ma anche a preparare al meglio il torneo di Roma. Ai nastri di partenza del Sardegna Open che comincia oggi ci sono anche Luciano Darderi, Fabio Fognini, Lorenzo Sonego (anche lui a caccia di punti ATP dopo un pessimo inizio di stagione) e Giulio Zeppieri.