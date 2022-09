Honda: LCR conferma Takaaki Nakagami anche per il 2023

13-09-2022 10:07

Una novità ed una conferma nella squadra di Lucio Cecchinello. Dopo l’annuncio dell’arrivo di Alex Rins, ecco arrivare oggi il rinnovo per Takaaki Nakagami. Il pilota giapponese quindi continuerà con i colori LCR Honda fino alla fine del 2023,sarà la sesta stagione assieme. Anche HRC sistema così tutti i suoi tasselli, ora manca solamente il secondo pilota GasGas Tech3.

“Siamo molto contenti di questo annuncio. Dal 2020 Taka ha dimostrato di essere un pilota molto veloce, in grado di lottare per il podio, e quest’anno è stato abbastanza costantemente il miglior pilota Honda”, ha detto Cecchinello.

“Sono molto felice di poter continuare a correre in MotoGP nel 2023 con LCR Honda Idemitsu”, ha aggiunto Nakagami. “Vorrei ringraziare Idemitsu e Honda HRC per il loro continuo supporto. Non vedo l’ora di iniziare la prossima stagione e darò il massimo per ottenere i migliori risultati con la squadra. Nel frattempo, per il resto di questa stagione, continuerò a lavorare duramente per migliorare le mie prestazioni”.