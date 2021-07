Horner: "Hamilton non ha fatto apposta"

Il team principal della Red Bull Chris Horner è tornato a parlare della questione Hamilton in conferenza stampa: “In nessun punto del nostro ricorso è stato indicato che Lewis Hamilton avesse agito di proposito e che la sua manovra fosse intenzionale. Semplicemente, a volte un campione del mondo può sbagliare. Non ho nulla di personale contro di lui. Ad ogni modo, adesso è il momento di voltare pagina e di cercare di dare il massimo in pista. A Silverstone se Verstappen fosse sopravvissuto a quella curva avremmo vissuto una domenica diversa, perché avevamo una vettura più veloce in gara”.

“Tutto quello che ha raggiunto Hamilton nella sua carriera parla per lui, il nostro non è mai stato un attacco nei suoi confronti”.

OMNISPORT | 30-07-2021 16:37