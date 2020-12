Scendono in campo, questa sera alle 4 di notte italiana, gli Houston Rockets. La squadra dell’NBA aveva già dovuto rimandare il match contro gli Oklahoma City visto che non c’era il minimo di otto giocatori.

Alcuni dei giocatori non avevano ricevuto l’esito del tampone ed erano stati messi in isolamento: dagli ultimi risultati alcuni sono risultati negativi e quindi disponibili per la sfida contro Portland. Tra questi c’è anche Harden.

OMNISPORT | 26-12-2020 12:21