Hysaj-Napoli a rischio rottura, lo sfogo dell'agente

Nuove crepe nel rapporto tra Elseid Hysaj e il Napoli. L’esterno albanese ha appena iniziato la quinta stagione in azzurro, ma dopo la partenza di Maurizio Sarri, che lo aveva già allenato ad Empoli, il giocatore ha faticato a trovare spazio con Carlo Ancelotti.

Le cose sono migliorate con Gattuso, ma le offerte, dall’Italia e dall’estero, non sono mai mancate e il futuro è in bilico così come il rinnovo del contratto in scadenza nel 2021.

Intervenuto a ‘Radio Punto Nuovo’, l’agente del giocatore, Mario Giuffredi, non ha nascosto la propria delusione: “Napoli ha tre terzini, è difficile trovare di meglio. Hysaj, da quando è arrivato Gattuso, sta facendo benissimo. Solo con Ancelotti ha avuto una flessione, ma iI rinnovo non è legato a quello di Gattuso.

“Sono due anni che corro dietro al Napoli per il rinnovo, adesso mi sono stancato ed è giusto vagliare le proposte che arrivano. Se il Napoli farà la proposta giusta, resterà, altrimenti fra tre mesi firmerà con chi gli pare. Non deve restare solo se resta Gattuso, il Napoli deve credere in lui”.

Secondo Giuffredi, inoltre, il Napoli deve credere nella possibilità di vincere lo scudetto: “Se il Napoli non crede fermamente di potersi giocare quest’anno lo scudetto non lo vincerà mai più. Sono rimasti i migliori, bisogna approfittare del momento di ricostruzione della Juventus”.

OMNISPORT | 26-10-2020 15:56