I Bucks fermano anche i Suns, Nets in caduta libera

Prosegue l’ascesa dei Milwaukee Bucks, che fermano anche la marcia dei Phoenix Suns confermandosi una delle formazioni più in forma del momento. Antetokounmpo e compagni infilano il quarto successo consecutivo nel big match della domenica sera NBA, ma il trascinatore per una volta non è il greco, che segna appena due punti nel secondo tempo e finisce il match in anticipo per falli, bensì Kris Middleton, autore di 44 punti.

I Suns restano saldamente al comando ad Ovest, ma pagano le assenze degli infortunati Paul e Johnson e di Booker, fermato dal protocollo anti-Coronavirus. Non bastano i 30 punti di DeAndre Ayton, mentre Jrue Holiday vince il duello con il fratello Aaron.

Tra gli altri risultati spicca il nuovo ko dei Nets, che a Boston incassano il quarto ko consecutivo. Impossibile per la forma attuale della squadra di Nash fermare l’ispiratissimo Jayson Tatum, che ritocca il proprio best seasonal con 54 punti per spingere i suoi al quinto successo nelle ultime sei gare. Brooklyn precipita in zona play in nonostante un Kevin Durant da 37 punti, che tocca quota 25.000 puin carriera e i 19 del grande ex, fischiatissimo, Kyrie Irving.

Blackout a sorpresa per i Grizzlies contro i Rockets, che arrestano la serie di 12 sconfitte consecutive: Kevin Porter Jr. con 29 punti fa meglio di Desmond Bane (28) e di Ja Morant (22). Male anche i Clippers, che crollano in casa contro i Knicks dopo il successo nel derby. Super Bojan Bogdanovic nel successo dei Jazz a Oklahoma: per il croato 35 punti e 11 triple.

I risultati della notte:

Milwaukee Bucks-Phoenix Suns 132-122

Boston Celtics-Phoenix Nets 126-120

Washington Wizards-Indiana Pacers 133-123

Houston Rockets-Memphis Grizzlies 123-112

Oklahoma City Thunder-Utah Jazz 103-116

Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors 104-96

Denver Nuggets-New Orleans Pelicans 138-130

Los Angeles Clippers-New York Knicks 93-116

