I convocati del Belgio per la Nations League: c'è Saelemaekers

Dopo Italia, Spagna e Francia, anche il Belgio ha annunciato la lista dei convocati per le ‘Final Four’ della Nations League . I ‘Diavoli Rossi’ affronteranno giovedì prossimo la Francia in semifinale a Torino .

Nell’elenco del ct Roberto Martinez c’è anche Alexis Saelemaekers . Il classe 1999 sta brillando con la maglia del Milan e si è guadagnato la chiamata del commissario tecnico del Belgio. Dopo l’esordio dell’8 ottobre 2020, in amichevole con la Costa d’Avorio, il 21enne rossonero ha totalizzato 4 presenze e un goal con la maglia della sua nazionale.

Assenti due ‘italiani’, Dennis Praet e Dries Mertens . Il centrocampista del Torino è infortunato, l’attaccante del Napoli è in attesa di fare il suo debutto stagionale dopo l’infortunio alla spalle che lo ha costretto a un lungo stop.

Rispetto alla lista dei convocati di Martinez per Euro 2020 non ci sono nemmeno Doku, fermato da un problema fisico, e Vermaelen, rimasto in Giappone per una questione legata ai protocolli sanitari anti Covid-19.

La lista dei convocati del Belgio

Portieri : Casteels, Courtois, Mignolet, Sels.

Difensori : Alderweireld, Boyata, Denayer, Vertonghen, Castagne, Meunier.

Centrocampisti : De Bruyne, Dendoncker, Tielemans, Vanaken, Witsel, T. Hazard, Saelemaekers, Carrasco.

Attaccanti : De Ketelaere, E. Hazard, Lukebakio, Trossard, Batshuayi, Lukaku.

OMNISPORT | 02-10-2021 08:20