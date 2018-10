I dolci risvegli di Federica Pellegrini

Beata solitudine. Federica Pellegrini si gode la sua vita da single: la campionessa olimpionica di nuoto già da qualche mese ha definitivamente chiuso la porta della sua vecchia relazione con Filippo Magnini e, anche se ogni tanto ancora ne parla, stavolta sembra davvero intenzionata a voltare pagina. Serenità e relax sembrano essere le due parole d’ordine per entrare nella vita di Federica che stamattina ha postato una foto della sua cagnolina Vanessa ancora mezza addormentata con tanto di didascalia: “Mamma non è ancora ora di svegliarsi”. La mamma in questione, ovviamente, è la stessa Federica che, come molti padroni di animali fanno, considera il proprio amico a quattro zampe uno di famiglia. Tanto che Fede e Vanessa dormono insieme, si concedono un risveglio lento, e dopo qualche coccola reciproca si preparano con calma ad affrontare le rispettive giornate.

E i numerosi follower di Federica Pellegrini sembrano gradire il nuovo stile di vita della nuotatrice italiana più forte di tutti i tempi, incoraggiandola sempre e comunque, e rivolgendo alla simpatica Vanessa migliaia di complimenti. Anche Federica in questo periodo sembra notevolmente cambiata: durante le interviste appare molto più matura e serena, crescita dovuta anche a ragioni anagrafiche dal momento che lo scorso agosto ha spento le trenta candeline. Serenità e relax, dicevamo, anche se la bella Federica in alcune recenti interviste si è detta già pronta a cominciare una nuova relazione… chissà cosa ne penserà Vanessa.

SPORTEVAI | 12-10-2018 13:37