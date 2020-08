I dubbi di Vidal agitano gli interisti: sui social è bagarre

Arriva o non arriva? Arturo Vidal è un nome sempre caldissimo per l’Inter. Pupillo di Antonio Conte, che farebbe carte false per averlo ancora a sua disposizione, il cileno è in rotta col Barcellona ed è pronto a una nuova avventura. L’Italia sarebbe perfetta per lui, che a 33 anni è ancora integro e ricco di motivazioni. Ma l’Inter è in cima alle sue preferenze?

Il derby del cuore di Arturo

A quanto pare Vidal è ancora tormentato da dubbi a proposito del suo futuro. Se Conte lo vuole perché in grado di portare esperienza e carisma all’interno dello spogliatoio, oltre che per le sue doti tecniche, il cileno invece ha in mente sempre la Juve. La “sua” Juve, di cui è rimasto tifoso. E ad aggiungere pepe alla vicenda sono arrivate dichiarazioni poco concilianti dal Cile da parte di un “membro dell’entourage”.

Vidal, la rivelazione dal Sudamerica

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Cuarta, in cima alla lista delle preferenze del centrocampista non c’è l’Inter. Un suo amico fidato ha infatti confessato che “Conte lo ha chiamato varie volte per provare a convincerlo, ma Vidal vuole essere sicuro di poter fare qualcosa di grande in Champions prima di poter dare una risposta. Ciò che lo attira più di ogni altra cosa è tornare alla Juventus. Da un lato c’è la possibilità di giocare con Cristiano e provare a vincere la Champions, dall’altra tornerebbe a casa. A Torino tutti lo conoscono”.

Vidal juventino, le reazioni dei tifosi nerazzurri

Vere o presunte che siano, le ultime novità su Vidal stanno provocando vivaci discussioni sui social. Massimo è tra quelli che non hanno dubbi: “Se tutto andrà bene Conte resterà all’Inter al max per 2 anni e Vidal forse anche meno. Tonali, invece, almeno per i prossimi 5-6. È così difficile da capire quale deve essere la priorità?”. Anche Alby è scettico: “Ma per cosa stiamo perdendo tempo esattamente? Nainggolan ce lo abbiamo già”. Cesare invece è possibilista: “I vari Perisic, Kolarov, Vidal e Darmian sono tutti in grado di rivestire due ruoli nei rigidi 3-5-2 e 3-4-1-2 di Conte. Ecco perché li ama tanto”.

