I pronostici errati di Cruciani scatenano ironia sul web

Tutti coloro che si lanciano in previsioni possono avere la soddisfazione di affermare successivamente “Ve lo avevo detto”. Ma se invece sbagliano completamente devono anche essere pronti a pagarne le conseguenze. Vittima di pronostici totalmente errati stavolta è il giornalista e conduttore del programma “La Zanzara” Giuseppe Cruciani.

Tweet galeotto – Alla vigilia della tornata di Champions League sul proprio profilo di Twitter Cruciani aveva scritto: “Inter-Slavia Praga 3-0 Lautaro, Napoli-Liverpool 1-2 Mertens Mane”. Unica intuizione corretta è il gol di Mertens, ma la brutta figura dell’Inter e la vittoria per 2-0 del Napoli hanno completamente stravolto quanto previsto.

Commenti e sfottò – Naturalmente la cosa non è passata inosservata e diversi internati hanno preso in giro Cruciani, specialmente tifosi partenopei. C’è chi scrive “Ti prego, pronostica che non vinceremo lo scudetto e le perderemo tutte!” e chi invece lo punge con “Con questo tweet Giuseppe Cruciani voleva ricordare a tutti che non si trova a Tiki Taka in quanto esperto di calcio ma semplicemente nel ruolo di rompiscatole a prescindere!!!”.

Niente freni – Dal canto suo Cruciani però non si è arreso e ha continuato a fare pronostici anche sulle successive partite delle squadre italiane, centrando il pareggio della Juventus (e riuscendo anche a indovinare il punteggio esatto pur senza prenderci sui marcatori) e sbagliando purtroppo per il calcio italiano la previsione sull’Atalanta (niente pareggio, ma purtroppo una sonora batosta per quattro a zero in terra croata).

SPORTEVAI | 19-09-2019 12:58