Iachini manda messaggi alla Sampdoria

La Sampdoria è ancora alla caccia di un allenatore che possa prendere il posto di Eusebio Di Francesco. E, dopo il no di Gennaro Gattuso, è arrivata un autocandidatura alla panchina blucerchiata.

Si tratta di quella di Giuseppe Iachini, che è stato raggiunto dall'emittente ligure 'Telenord' e ha mandato un messaggio chiaro alla dirigenza doriana: "Questa è una fase in cui è difficile rilasciare dichiarazioni, ma posso dire una cosa soltanto. Per il rapporto, la stima, l'affetto e il cuore affermo con certezza che sarei felice di tornare ad allenare la Sampdoria".

"Con questo ambiente si è instaurato un grande rapporto, e per quello che abbiamo vissuto insieme vale lo stesso anche per la tifoseria. La Sampdoria è nel mio cuore, faccio il tifo per lei e le posso augurare solamente le migliori fortune e felicità", ha dichiarato il tecnico marchigiano.

SPORTAL.IT | 09-10-2019 23:19