Iago Falque verso l'addio, spunta nuova pretendente

Tra i giocatori in uscita nel Torino nel corso del mese di gennaio spunta Iago Falque, a lungo bloccato da noie fisiche ma che sembra nel frattempo finito ai margini del progetto tecnico di Walter Mazzarri.

Lo spagnolo aveva recitato un ruolo importante nella corsa granata verso i preliminari di Europa League della passata stagione, ma ormai per lui non sembra esserci più spazio in squadra. Ecco perché si prospetta per lui una cessione, magari un ritorno in quel Genoa che contribuì non poco al suo lancio italiano.

Si sta parlando sempre più insistentemente di un possibile incontro tra i due club, che potrebbe avere luogo nel giro di qualche giorno. E l'ipotesi ligure sembra cancellare un'altra opzione: è quella dell'Atalanta, che sembrava potersi mettere sulle tracce del giocatore individuato come possibile alternativa a Ilicic per il prosieguo della stagione.

L'operazione sarebbe stata resa ancora più praticabile dall'eventuale passaggio di Musa Barrow in Piemonte, ma la fattibilità di questa trattativa sembra crollata negli ultimi giorni.

SPORTAL.IT | 07-01-2020 21:46