Coppa Italia, Atalanta-Fiorentina: dove vederla in tv e formazioni: il turnover di Italiano

Seconda e ultima semifinale di Coppa Italia tra gli uomini di Gasperini e la formazione di Italiano: l'andata è stata decisa dalla rete di Mandragora

Torna ufficialmente la Coppa Italia di Serie A con le gare di ritorno della semifinale. Atalanta e Fiorentina ripartiranno dall’1-0 maturato all’andata a favore dei gigliati grazie al gol di Mandragora, nella lotta per un posto nella finalissima del torneo che andrà in scena all’Olimpico il prossimo 15 maggio. Di seguito, tutte le informazioni su dove vederla in diretta tv e streaming, le probabili scelte di Gasperini e Italiano e la designazione arbitrale.

Coppa Italia, Atalanta-Fiorentina: dove vederla in diretta tv e streaming

La sfida tra Atalanta e Fiorentina, valida per il ritorno della semifinale di Coppa Italia, andrà in scena al Gewiss Stadium di Bergamo con calcio d’inizio alle 21. Mediaset si è assicurata in esclusiva fino al 2027 i diritti televisivi del torneo, dunque la gara sarà visibile in chiaro e in maniera gratuita su Canale 5. Inoltre, sarà possibile seguirla anche in streaming sull’app Mediaset Infinity.

Partita Coppa Italia 2023/24: Atalanta-Fiorentina

Atalanta-Fiorentina Data e orario: mercoledì 24 aprile ore 21

mercoledì 24 aprile ore 21 Diretta tv: Canale 5

Canale 5 Diretta streaming: Mediaset Infinity

La probabile formazione dell’Atalanta

I bergamaschi arrivano all’impegno in Coppa Italia dopo l’impresa in Europa League ai danni del Liverpool e dalla vittoria in campionato nel derby contro il Monza. Proprio in virtù dell’importante successo in terra brianzola, l’Atalanta resta saldamente in corsa per quinto posto, utile alla qualificazione in Champions League.

Per la sfida di Coppa contro la Fiorentina, Gasperini dovrebbe schierare l’undici tipo dopo il turnover adottato nella partita contro il Monza. Tra i pali ci sarà Carnesecchi, mentre in difesa, al posto dell’infortunato Scalvini, ci sarà Hien, affiancato da Djimsiti e Kolasinac. A centrocampo, Hateboer prenderà il posto dell’acciaccato Holm, insieme a De Roon, Pasalic e Ruggeri. In attacco spazio ai trequartisti Koopemeiners e De Ketelaere, con Scamacca centravanti che sembra in vantaggio su Lookman e Touré.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Pasalic, Ruggeri; Koopemeiners; De Ketelaere, Scamacca. All. Gasperini.

La probabile formazione della Fiorentina

Periodo positivo anche per la Fiorentina che, dopo qualche risultato poco soddisfacente in campionato, è tornata a conquistare punti importanti per agguantare la zona Europa. Dopo il successo il Conference contro il Plzen, la Viola è tornata alla vittoria in Serie A nel match contro la Salernitana.

Per la sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta, Italiano farà affidamento su alcuni titolari che hanno riposato nella partita contro i granata. Tra i pali ci sarà Terracciano, mentre in difesa verranno schierati i terzini Kayode e Biraghi insieme ai centrali Milenkovic e Martinez Quarta. Barak potrebbe giocare in una posizione più arretrata insieme a Mandragora, con l’attacco guidato dal recuperato Nico Gonzalez, affiancato da Beltran e Kouamé. In avanti ci sarà Belotti.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Barak, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltran, Kouamé; Belotti. All. Italiano.

Coppa Italia, Atalanta-Fiorentina: la designazione arbitrale

A dirigere la sfida tra Atalanta e Fiorentina sarà l’arbitro Federico La Penna di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Giallatini di Roma 2 e Del Giovane di Albano Laziale, insieme al IV ufficiale Marchetti di Ostia Lido. Al VAR ci sarà Aureliano di Bologna, mentre all’AVAR Marini di Roma 1.