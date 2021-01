Ibe si ferma: l'ex Liverpool ha la depressione

Jordon Ibe esce allo scoperto. L’ex centrocampista del Liverpool, oggi al Derby County, ha annunciato su Instagram di essere depresso.

Arrivato al Derby a parametro zero lo scorso settembre dopo la scadenza del suo contratto col Bournemouth, Ibe ha finora giocato solo una partita prima di sparire dai radar.

Ora a spiegare cosa sta succedendo è lo stesso Ibe, che tramite una storia ha comunicato il suo problema di depressione. “Voglio chiedere scusa a tutti i miei tifosi. Mi sono trovato in un posto buio a causa della depressione. Non è una cosa per i media o per fare parlare di me, è una situazione davvero difficile”.

Ibe però spera di lasciarsi presto alle spalle tutto questo e tornare in campo. “I tempi sono difficili a causa di questa pandemia. Io ho il sostegno del club e di tutta la mia famiglia. Risolverò questa situazione non solo per loro ma soprattutto per me”.

