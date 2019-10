Ibrahimovic al Napoli, Ancelotti ci scherza sopra

Carlo Ancelotti è rinfrancato dopo la vittoria del suo Napoli sul Verona. Dopo due pareggi consecutivi tra Champions e campionato, il 2-0 ai gialloblù è quello che ci voleva per ripartire: “È un risultato importante per pulire l'ambiente da qualche scoria – ha detto il tecnico emiliano a 'Sky Sport' – Abbiamo giocato contro una squadra fisica, el primo tempo abbiamo sofferto un po', poi nella ripresa abbiamo gestito bene. Si può giocare meglio, ma questa è una partita di maturità, abbiamo mostrato buona solidità”.

Una battuta anche su due protagonisti della gara, pur per motivi diversi, Milik e Insigne: "Arkadiusz aveva avuto un problema fisico risolto da poco, sta ritrovando condizione e fiducia, è un grande attaccante. Il gol che ha fatto in nazionale è la chiave per cambiare la chimica di questo momento, è stato importante per lui. Caso Insigne chiuso? Era già stato chiarito tutto il giorno dopo la tribuna di Genk, è tornato ad allenarsi tranquillamente. La sua serenità è importante per tutto il gruppo, è il capitano della squadra".

Ancelotti ha infine scherzato sulle voci relative al possibile e clamoroso approdo al Napoli di Zlatan Ibrahimovic: "Lo chiamo stasera e gli dico che siamo qui ad aspettarlo. Lo seguo con molto affetto, ho avuto la fortuna di allenarlo e ho visto che in 29 partite di MLS ha fatto 30 gol e in 58 totali ne ha fatti 52. Domani, dopo che l'ho chiamato, vi dico tutto".



SPORTAL.IT | 19-10-2019 21:03