Ibrahimovic, niente '9': l'indizio social svela il nuovo numero

Zlatan Ibrahimovic è davvero ad un passo dal ritorno al Milan. Di fatto l’accordo è raggiunto, ma l’ufficialità da parte del club arriverà solo nelle prossime ore.

Intanto lo svedese non ha perso tempo e si è ri-annunciato al Milan sui social, ovviamente a modo suo. Con un post che lascia poco spazio alle interpretazioni e che recita: “Come ho detto, mi sto solo scaldando”.

La grande novità è il numero 11 sovrapposto alla vecchia maglia numero 21. In molti, infatti, erano sicuri che Ibra avrebbe scelto la 9 per la prossima stagione. Entrambi i numeri si sono ‘liberati’ a gennaio con gli addii di Borini e Piatek.

Ibra, però, sembra aver scelto lo stesso numero che aveva sulla schiena nella sua esperienza rossonera tra il 2010 e il 2012 con Allegri in panchina. E forse, un pochino, crede alla famosa ‘maledizione’ del numero 9, che dopo Filippo Inzaghi non ha più trovato un padrone in grado di far sognare i tifosi rossoneri.

OMNISPORT | 28-08-2020 11:01