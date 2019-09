Icardi-Napoli, spunta un nuovo retroscena su Wanda Nara

A Parigi o a Milano, Wanda Nara è sempre al centro della scena. Negli scorsi giorni hanno fatto discutere le dichiarazioni della show-girl argentina rilasciate a Tiki Taka, in cui la moglie-agente di Mauro Icardi aveva clamorosamente riaperto a un possibile futuro a Napoli dell’ex bomber nerazzurro.

“I soldi che il Napoli non ha speso per Icardi sono ancora in cassa, quindi a gennaio potrebbe arrivare qualche sorpresa“, sono state le parole di Wanda, che però allo stesso tempo si è detta “innamorata di Parigi e del Psg”.

Sulla suggestione di un possibile approdo di Icardi al Napoli è però arrivata la doccia fredda di Massimo Brambati.

L’ex giocatore ora opinionista a 7 Gold ha svelato un retroscena, spiegando di avere avuto un contatto con Wanda Nara: “Ho incontrato Wanda Nara. Lei ha detto che Icardi vuole andare in squadre più importanti del Napoli. Non ha nulla contro i partenopei, ma vuole approdare in squadre che lui considera più prestigiose”.

In estate il club partenopeo ha corteggiato per mesi l’ora ex attaccante nerazzurro, che invece ha sempre temporeggiato, in attesa di un’offerta della Juventus poi mai arrivata.

Sulla questione si era espresso una settimana fa anche il presidente Aurelio De Laurentiis, che aveva ammesso il tentativo fatto con l’argentino: “Per acquistarlo sono arrivato a offrire all’Inter 60 milioni più bonus, per un totale di 65, mentre a Wanda Nara per il contratto del marito ho proposto un lordo di circa 12 milioni. Icardi non è stupido e forse ha capito che per rilanciarsi a livello europeo andare in una squadra come il Psg, dove potrà primeggiare con più facilità rispetto al Napoli, per lui era la scelta migliore”, erano state le sue parole al Corriere dello Sport.

SPORTAL.IT | 17-09-2019 10:20