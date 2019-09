Wanda Nara non cede: la strategia per portare Icardi alla Juve

Wanda Nara affida a Instagram una immagine di sé di estrema serenità e pacatezza. I gol di Valu, il suo primogenito, le fragole raccolte dalle sue bambine (Francesca e Isabella) nell’orto della loro residenza sul lago di Como mostrano un lessico familiare improntato alla calma, sebbene attorno a Wanda e alle sue scelte sussista estrema contrarietà.

E non solo con l’Inter e con Beppe Marotta, che pare non abbia apprezzato lo stile eccessivo e sopra le righe della signora Icardi, in questi giorni provata anche dall’azienda che le aveva affidato un ruolo televisivo molto evidente, nel salotto calcistico di Tiki Taka.

La Nara alterna momenti parigini a quelli più casalinghi e sensuali sul proprio account; continua a fare la sua vita insomma, nonostante le dichiarazioni rilasciate in una dettagliata intervista al Corriere della Sera. In questa misurata e molto calibrata replica, Wanda getta nuove ombre e conferma attriti mai superati con la nuova dirigenza nerazzurra e alluda a una divergenza di opinione sul tema Icardi, tra il tecnico Antonio Conte e la proprietà.

Comunque vada, sia confermato o meno al PSG (quarta punta, giunta con la formula del prestito con dirittto di riscatto fissato a 70 milioni) Mauro Icardi, è sempre Wanda Nara a provocare e dividere tra vicende personali in qualità di personaggio televisivo (vedi la polemica scatenata dalle dichiarazioni di Pierluigi Pardo) o come moglie-agente. Con le sue verità sta proseguendo nella delicata opera di preparazione che vorrebbe portare alla Juve, forse già alla prossima estate (come suggerito da La Gazzetta dello Sport), quando Fabio Paratici potrebbe aver risolto i suoi problemi di mercato.

Intanto i suoi messaggi, nella forma delle didascalia, promettono un seguito. E anche i commenti, ormai, a corredo delle foto sono selezionati: Wanda consente solo ai suoi fedelissimi (il suo avvocato, il suo truccatore e alla sua fotografa) di esprimersi negli ultimi post pubblicati da Parigi e non solo. Un chiaro segnale che non tollera più certi interventi dei suoi detrattori e che, presto, saprà ancora sorprenderci.

VIRGILIO SPORT | 09-09-2019 11:03