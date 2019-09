Icardi, spunta una clausola: svelata la mossa di Wanda Nara

Mauro Icardi può rifiutarsi di restare al Paris Saint Germain, anche se il club francese decidesse di riscattarlo alla cifra di 70 milioni di euro concordata con l’Inter. E’ questo l’effetto di una clausola voluta da Wanda Nara e dall’entourage del giocatore e rivelata dal Corriere dello Sport: il bomber argentino, sbarcato in prestito dalla società nerazzurra nel club campione di Francia al termine dello scorso mercato estivo, avrà l’ultima parola sul suo futuro. E in caso dicesse no, sarebbe automatico il suo ritorno a Milano, alla corte di Antonio Conte.

L’argentino si sta però ambientando molto bene sotto la Torre Eiffel, e ha strappato consensi e applausi in occasione della partita di Champions League vinta contro il Real Madrid per 3-0. L’ex interista non ha segnato ma ha contribuito al successo dei suoi compagni, svariando su tutto il fronte d’attacco e aiutando la squadra.

“Una notte perfetta a Parigi. Grande vittoria di squadra, avanti così”, ha scritto su Instagram l’argentino, che ha giocato un’ora circa, tirando una volta in porta, per poi fare spazio a Choupo-Moting.

Voti positivi anche da parte della stampa francese: Maurito non ha fatto rimpiangere i grandi assenti, in particolare Cavani, suo diretto concorrente per il posto da titolare.

Allontanate, almeno per ora, le voci su presunti screzi interni con gli altri argentini del Paris Saint Germain: secondo le voci riportate dall’Equipe Di Maria e Paredes, molto vicini a Lionel Messi, avrebbero accolto con un certo gelo il nuovo arrivato.

La Pulce in passato si è sempre schierata dalla parte di Maxi Lopez, ex marito di Wanda Nara.

SPORTAL.IT | 20-09-2019 10:33