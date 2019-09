Psg, Icardi è già un caso: "Isolato dagli argentini"

Pur senza gli infortunati Cavani e Mbappé, Mauro Icardi ha iniziato dalla panchina la sua prima partita al Paris Saint-Germain, in campionato contro lo Strasburgo. Non un segnale incoraggiante per l’ex capitano dell’Inter, il cui ambientamento in Francia sembra però andare a rilento anche per altri motivi.

Secondo quanto riporta ‘L’Equipe’, infatti, a rendere difficili le prime settimane di Maurito al Paris sarebbe una fronda interna tra argentini, stimolata nientemeno che da… Lionel Messi. Sì, perché Icardi sarebbe stato accolto freddamente dai connazionali Leandro Paredes e Angel Di Maria proprio su “invito” del fuoriclasse del Barcellona, amico fraterno di Maxi Lopez che a propria volta, come ben noto, non è esattamente in rapporti idilliaci con Icardi in quanto ex marito di Wanda Nara, moglie e agente di Icardi, anzi vera e propria protagonista dell’estate di mercato attraverso il lungo braccio di ferro con la dirigenza dell’Inter, concluso con la cessione del centravanti al Psg in prestito con diritto di riscatto fissato a 70 milioni e un ingaggio da favola pari a 8 milioni netti.

Trattasi, ovviamente, solo di ipotesi, fatto sta che sui social Icardi compare quasi sempre in compagnia di altri volti nuovi del Psg, come i due portieri appena acquistati, l’ex Real Madrid Keylor Navas e l’ex Siviglia Sergio Rico.

Icardi paga sicuramente anche una condizione atletica non ottimale dopo un’estate di soli allenamenti, e in disparte, all’Inter, che segue a propria volta una seconda parte di stagione, la scorsa, passata vedendo il campo a singhiozzo sotto la gestione Spalletti, senza mai convincere. La realtà è però che il tecnico Thomas Tuchel ha preferito puntare come attaccante centrale nel 4-2-3-1 sul camerunese Eric Choupo-Moting, inseguito in estate dal Lecce e sostituito proprio da Icardi al 63’. Detto che per risolvere la partita c’è stato bisogno di un guizzo di Neymar al 92’, di sicuro il ritorno di Cavani e Mbappé non dovrebbe agevolare la situazione dell’ex numero 9 interista.

Di Icardi, avvicinato in estate anche al Napoli, ha parlato pure il ds degli azzurri Cristiano Giuntoli prima della partita contro il Liverpool in Champions League: “Siamo ‘rammaricati’, tra virgolette, per come sia finita, ma anche felici per la nostra rosa e degli equilibri trovati nello spogliatoio e in campo”.

SPORTAL.IT | 18-09-2019 08:52