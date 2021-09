Igor Tudor: "Una bella vittoria"

Igor Tudor, allenatore dell’Hellas Verona, batte la Roma al debutto e a fine partita festeggia ai microfoni di Dazn: “Sono chiaramente contento. E’ una bella vittoria e viene dopo un periodo in cui non si vinceva da un po’. I ragazzi hanno fatto una gara straordinaria e sono contento per la fiducia, era importante in questo momento. E’ un bell’inizio, ci darà un po’ di tranquillità per lavorare e crescere. Oggi non era facile, abbiamo mantenuto lo stesso ritmo e sono contento”.

“C’è sempre da migliorare, in tutto. Bisogna dare la mentalità giusto, quella di non mollare, di soffrie quando c’è da soffrire. Dobbiamo crescere sul piano del gioco, sulla fisicità, ma per me andare a vincere questa partita dopo l’1-0, dopo il 2-2 non è una cosa da tutti. Qui c’è un gruppo fatto di ragazzi forti di carattere”.

OMNISPORT | 19-09-2021 21:23