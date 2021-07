Il Barça licenzia Matheus: "Non trattato come un atleta"

Il mercato estivo è fatto di tante storie, tra trattative terminate con la fumata bianca e legami che si chiudono bruscamente. Appartiene alla seconda categoria quello tra Matheus Fernandes e il Barcellona, con il club blaugrana che ha rescisso il contratto con il centrocampista brasiliano (poi accasatosi al Palmeiras ).

Quello che stupisce in questa vicenda non è tanto la chiusura dell’esperienza barcelonista di Matheus Fernandes, acquistato nel gennaio 2020 proprio dal Palmeiras e prestato per i successivi 6 mesi al Valladolid, ma il modo con cui essa è avvenuta. Pare infatti che i dirigenti del Barça abbiano comunicato la decisione al giocatore attraverso una semplice mail.

Modo di fare decisamente sbrigativo e poco professionale, come ha dichiarato l’ormai ex blaugrana in un’intervista a Globoesporte: “Non sapevo nulla e, quando ho ricevuto la notizia, non ci credevo. La dirigenza mi ha chiesto se avessi ancora la stessa mail, ho risposto positivamente e mi è arrivata la comunicazione. Sul momento non ho capito, ho girato la mail al mio avvocato e mi ha detto che si trattava del mio licenziamento. In qualsiasi attività può succedere che il datore di lavoro ti comunichi di non puntare più su di te, ma se ne deve parlare. Non so cosa stia succedendo al Barcellona, ma anche altri compagni sono stati mandati via così. Penso che come atteggiamento sia stato poco professionale”.

Oltre a raccontare la vicenda del suo licenziamento, Matheu Fernandes si è anche sfogato riguardo ai mesi precedenti (in cui ha collezionato una sola presenza in Champions League ): “Quando sono arrivato, non mi trattavano come un atleta. indipendentemente da quanto avevo vinto e dal fatto di giocare o meno, volevo essere trattato come tale. Sono successe molte cose negative, ma conosco il mio potenziale e non sarà certo un club a rovinarmi. Ora voglio solo pensare a fare la storia del Palmeiras”.

Un’esperienza dunque terminata nel modo peggiore, che certifica anche come il Barcellona non stia passando un grande periodo sul piano dirigenziale.

OMNISPORT | 27-07-2021 19:43