Il Barcellona invoca il Var: scatta l'esposto

Il 2-2 in casa della Real Sociedad ha rovinato la marcia d'avvicinamento del Barcellona al Clasico del 18 dicembre contro il Real Madrid. Più che per il risultato, però, i catalani sono infuriati per la direzione arbitrale e nel dettaglio per il mancato intervento del Var nell'azione del rigore non fischiato per un presunto fallo su Piqué.

Non solo, secondo quanto riportato dal quotidiano "Sport", il presidente Josep Maria Bartomeu presenterà sul tema un esposto alla Federcalcio spagnola per chiedere conto e ragione del mancato intervento del Var.

Il Barcellona si è sentito defraudato due volte perché poco prima dell'episodio incriminato l'arbitro Alberola Rojas aveva concesso il rigore alla Real Sociedad per un episodio simile.

Dal canto loro i baschi hanno risposto pubblicando sui propri canali social delle immagini che mostrano non solo che mostrano che Piqué sarebbe stato il primo a trattenere l'avversario.

SPORTAL.IT | 15-12-2019 19:15