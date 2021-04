Il boss di Spotify vuole l'Arsenal: con lui anche Henry

Situazione disastrosa di classifica per l’Arsenal, che si trova al decimo posto in Premier League e deve fare i conti anche con una furente protesta dei tifosi verso la proprietà, con a capo Stanley Kroenke: proteste impazzate dopo la partecipazione alla Superlega, poi annullata.

Stando a quanto riportato dal ‘Telegraph’ ci sarebbe un acquirente pronto a fare le fortune dell’Arsenal e a raccogliere le proteste dei tifosi. Stiamo parlando niente di meno che di Daniel Ek, proprietario di Spotify. “Da quando sono bambino tifo per l’Arsenal, fin da quando posso ricordare. Se vogliono vendere l’Arsenal, a me piacerebbe entrare in scena”.

Ma il boss di Spotify sarebbe accompagnato da tre ex campioni e leggende dell’Arsenal: Thierry Henry, Dennis Bergkamp e Patrick Viera.

L’obiettivo dei tre sarebbe quindi quello di spodestare Stan Kroenke, considerato troppo distante dal club e dai tifosi, che vogliono maggiore identità all’interno dei Gunners.

