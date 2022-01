Il Cagliari non si ferma: possibile triplo colpo in arrivo

14-01-2022 07:22

Le ultime due vittorie consecutive hanno cambiato completamente l’orizzonte del Cagliari, che punta a salvare la stagione e a mantenere la categoria bissando l’esaltante rimonta compiuta nel girone di ritorno dello scorso campionato.

Nell’ambiente rossoblù è tornato l’ottimismo, complici anche le prime mosse di mercato che hanno portato sull’Isola il difensore Lovato dall’Atalanta e.

Mercato che per il Cagliari non è affatto finito. Il ds Capozucca ha infatti contatti avviati per un doppio colpo dal Torino, da dove potrebbero arrivare il difensore Armando Izzo e il centrocampista Daniele Baselli, entrambi già allenati da Walter Mazzarri proprio in granata ed entrambi fuori dal progetto tecnico di Juric. Affari possibili, ma formule da definire.

Interesse vivo anche per Michel Aebischer, centrocampista svizzero classe 1996, perno dello Young Boys e della nazionale elvetica, fresca di beffa all’Italia nel girone di qualificazione a Qatar 2022.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT