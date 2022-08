Il calendario preseason dell'Olimpia Milano

24-08-2022 14:24

Giorno di raduno per Olimpia Milano che torna a lavorare al Forum a poco più di due mesi dalla conquista dello scudetto numero 29.

Ettore Messina coordinerà i lavori con gli assistenti Dan Shamir, Mario Fioretti, Stefano Bizzozero e Peppe Poeta. Assenti Kevin Pangos, impegnato con la Nazionale canadese nelle qualificazioni mondiali, e gli azzurri Tommaso Baldasso, Stefano Tonut, Gigi Datome, Pippo Ricci, Nicolò Melli e Paul Biligha.

Cosa prevede il calendario dei campioni d’Italia? Le scarpette Rosse si alleneranno un pò a porte chiuse, prima di volare a Cagliari per il primo torneo della stagione. Il secondo sarà ad Atene, al Trofeo intitolato a Pavlos Giannakopoulos (che l’Olimpia ha vinto nel 2019), e rappresenterà la prima possibilità reale di vedere in campo la squadra al completo, visto che la preparazione è scattata, come detto, senza sette giocatori.

I match in programma prima della prima vera sfida stagionale alla Virtus in semifinale di Supercoppa che si giocherà a Brescia il 28 settembre, sono otto. Eccoli di seguito:

Mercoledì 31 agosto, ore 17:00, Milano: Olimpia vs Cantù (scrimmage a porte chiuse)

Sabato 3 settembre, ore 17:00, Milano: Olimpia vs Verona (scrimmage a porte chiuse)

Sabato 10 settembre, ore 18:00, Cagliari: Olimpia vs Varese (semifinale)

Domenica 11 settembre, Cagliari: Olimpia vs Sassari/Panathinaikos

Giovedì 15 settembre, Desio, ore 21:00: Olimpia vs Varese (Trofeo Lombardia)

Sabato 17 settembre, Vigevano, ore 18:30: Olimpia vs Pesaro

Venerdì 23 settembre, Atene, ore 18:00: Olimpia vs Maccabi Tel Aviv (semifinale)

Sabato 24 settembre, Atene: Olimpia vs Efes/Panathinaikos