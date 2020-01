Il Chelsea su fionda su Mertens

Il Chelsea ha contattato il Napoli con l'obiettivo di portare Dries Mertens. Lo riporta Espn, che sottolinea la volontà del club di portare sin da subito il belga a Londra.

Mertens prenderebbe il posto di Olivier Giroud, ormai ai margini del progetto tecnico di Frank Lampard, e garantirebbe un'alternativa in più al tecnico inglese per affiancare Tammy Abraham, viste le prestazioni non del tutto convincenti di Michy Batshuayi. Secondo la fonte, il Napoli avrebbe risposto chiedendo 47 milioni di euro, una cifra che al momento sta frenando la trattativa.

Il belga, dopo sette stagioni al Napoli, è in scadenza di contratto. Se non dovesse andare in porto la trattativa, il Chelsea potrebbe tornare a trattare a luglio direttamente col calciatore, che a meno di sorprese sarà svincolato.

SPORTAL.IT | 29-01-2020 14:04