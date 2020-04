Il consiglio di Del Piero: "Sì al modello americano"

In una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, Del Piero si è soffermato su tanti temi. Spazio anche ad un consiglio per il calcio che verrà, sicuramente diverso da quello che abbiamo lasciato: "Sì al modello americano".

Poi parole al miele per Dybala, da tanti indicato come il suo erede: "Chi ha i suoi mezzi, il suo talento e aggiungo pure la sua testa, deve fare ancora di più. Paulo non deve porsi dei limiti e deve conquistarsi il futuro. Nessuno ti regala niente”.

SPORTAL.IT | 12-04-2020 08:36