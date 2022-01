Il ct azzurro della sciabola denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale

28-01-2022 13:56

Il ct dell’Italia della sciabola Gigi Tarantino è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale. La polizia sarebbe stata chiamata a intervenire per sedare una violenta lite che sarebbe scoppiata in strada a Nola tra l’iridato del 1998 nonché quattro volte medagliato olimpico a squadre e una sua allieva, Sofia Ciaraglia, e Tarantino avrebbe alzato pesantemente i toni nei confronti degli agenti. Nessun provvedimento è stato preso invece nei confronti dell’atleta che però non è stata convocata per la tappa di Coppa del Mondo di Plovdiv.

OMNISPORT