Il ct del Galles: "Bale resterà in nazionale, in un ruolo da definire"

10-01-2023 23:15

In merito al ritiro dal calcio di Gareth Bale, è intervenuto il commissario tecnico della nazionale gallese Robert Page, secondo cui l’ex Real Madrid potrebbe continuare la propria avventura con la selezione del proprio paese, anche se con un ruolo da definire.

Page ha precisato: “Gareth vuole rimanere con noi ma il ruolo resta da definire. Quando hai qualcuno della sua caratura, devi approfittarne anche solo per stare insieme ai giocatori nello spogliatoio. Tra qualche settimana ne discuteremo direttamente con lui, senza fretta. Quello che ha fatto in carriera è assolutamente fenomenale, non solo da un punto di vista calcistico, ma anche per tutto il nostro paese, dal momento che ha riportato il Galles sulla mappa del calcio internazionale”.