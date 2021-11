Il Day One del Social Football Summit 2021

15-11-2021 21:00

Tra interventi di Top Speaker e protagonisti della Football Industry si è inaugurata la quarta edizione di #SFS21.

È iniziata la quarta edizione del Social Football Summit. L’unico evento in Italia di livello internazionale dedicato alla Football Industry ha aperto i cancelli all’edizione 2021 nella prestigiosa cornice dello stadio Olimpico di Roma e in modalità online sulla piattaforma streaming. I principali protagonisti della Football Industry hanno raccontato le proprie esperienze all’interno dei due palchi del Social Football Summit: Football Stage ed Innovation Stage.

Dopo un’iniziale accoglienza da parte di Gianfilippo Valentini, organizzatore dell’evento, e il saluto istituzionale da parte di Roberto Tavani, Delegato del Presidente allo Sport per REGIONE LAZIO, e il Presidente e Amministratore delegato di SPORT E SALUTE Vito Cozzoli, #SFS21 è entrato nel vivo.

Durante la mattinata, l’Innovation stage è stato teatro della pitch competition dei finalisti di UP Soccer NTT Data, la startup competion per l’innovazione del calcio promossa da Social Media Soccer e NTT DATA, in partnership con Associazione 3040. Il Football Stage ha visto salire sul suo palco invece come speaker Luigi De Siervo di Lega Serie A e Javier Tebas Medrano de LaLiga, che hanno tracciato le strade da percorrere verso un calcio sostenibile, e Khalida Popal, che ci ha emozionato con la sua storia fatta di battaglie contro gli abusi e a favore dell’inclusione delle donne nello sport d’elite con la sua organizzazione Girl Power.

Nel primo pomeriggio ampio spazio al ruolo dell’agente dei calciatori, al calciomercato, al marketing, al business del calcio e all’innovazione con gli interventi, tra gli altri, dei colossi Google e Facebook, oltre che Puma, Huawei e Poste Italiane. Tra gli Speaker spiccano gli interventi di Gianluca Di Marzio e Luca Danovaro dell’Inter. A seguire sono stati di grande interesse il tema della Superlega affrontato dai massimi esponenti del panorama giuridico con anche il punto di vista delle istituzioni e dei rappresentanti dei club, oltre che l’intervista di Fabrizio Romano a Christian Vieri sul tema della Bobo TV e le nuove frontiere dell’intrattenimento digitale.

Per ultimo, ma non per importanza, grandi progetti ad impatto sociale raccontati da Italiacamp e i club di Serie A, l’inclusione nel calcio approfondita anche dal punto di vista della UEFA e della FIGC, le nuove infrastrutture fisiche e digitali nel calcio e l’intervista di Paolo Condò all’amministratore delegato del Sassuolo Calcio Giovanni Carnevali.

SOCIAL MEDIA SOCCER